Hanssen har rett i at mer vindkraft vil sette nye krav til den vannkraften vi har, men hans forslag til løsning ser problematisk ut. Det han foreslår innebærer reduksjon av vannføring i to elver. Reisaelva er en lakseelv der vi ikke har full oversikt over konsekvensene av et inngrep. Den andre elva renner inn i Finland og bidrar til vannføring i grenseelven mellom Finland og Sverige, så en reduksjon i vannføring vil kreve en internasjonal avtale.

En annen faktor i samspillet mellom vind- og vannkraft er at bortfall av vindkraft skjer i relativt korte perioder. Det setter krav til tilstrekkelig generatorkapasitet, men vil ikke sette store krav til tilgang på vann.

Et alternativ er å bygge et tilleggsmagasin I Kildalvassdraget noen kilometer ovenfor den dammen som er der nå. En liten demning vil gi en vesentlig økning av det totale magasinet I Kildalanlegget. Dette forslaget vil ikke endre det totale volumet av vann i Kildalelva, men det vil redusere volumet av vann som renner over dammen uten å produsere strøm. Ved å øke dagens generatorkapasitet kan man også forbedre evnen til å kompensere for perioder med lite vind.

