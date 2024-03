I forrige FiN fikk Tore Figenschau en helside vedrørende vegomleggingen fra Nordkjosbotn til Hatteng. Han fremfører påstander om raseringer og ødeleggelser, og eksemplifiserer elendigheten med planene for områdene nord og sør for Signaldalelva.

Han påstår at et våtområde sør for elva vil bli rasert og sier her : " Et område som alltid har vært et viktig område for fiskeyngel og fugler". Om nordsida av elva sier han: "På den andre sida av elva vil furuskog og dyrkamark bli ødelagt".

Han henviser til Norges ratifikasjon av Naturavtalen i Montreal (COP 15) som skal hindre slike skader. Men her er skribenten håpløst utdatert:

1) I forrige planutkast ble våtområdet mye berørt, mens siste plan hever vegbanen mot øst og over dette.

2) Inngrep i furuskog og dyrkamark på nordsiden er nå redusert med 80 % i siste og vedtatte plan, siden ny og gammel trase legges nær hverandre Kanskje henså Statens Vegvesen til en utvikling som resulterte i COP 15 ?

Etter mitt syn prøver Tore Figenschau seg på bløffmakeri, eller så har han en skjult agenda her...

