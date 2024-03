Det blir i flere sammenhenger spurt om hva som skal til for å øke bosettingen i Nord Norge. Forslagene er kreative, men en kan vel si at de fleste går ut på å gi sosiale goder til de som kan tenke seg å flytte til oss.

I tillegg er det noen som trekker fram «mantraet» skape arbeidsplasser, uten å definere hvordan det skal gjøres. Jeg mener at dersom en skal få bukt med problemet så må en gå litt grundigere til verks. Jeg foreslår som følger:

Gjennomfør en grundig politisk diskusjon om hvilke næringer som vi har og bør satse på i Nord- Norge.

Her mener jeg at vi, særlig i vår kommune Skjervøy, har tre framtidsnæringer, som er henholdsvis fiske, oppdrett og reiseliv, men fordi det ikke er jeg som bestemmer politikken så må overnevnte gjennomføres. Jeg forutsetter selvsagt at dere er enige med meg og da blir veien videre:

Gjennomføre en grundig diskusjon om hvilke muligheter en har til å utvikle fiskerinæringa i vår område. Sende ut signaler om bidrag som politikerne kan medvirke til for å nå målene. Det samme gjennomføres når det gjelder oppdrett og reiseliv.

Ta initiativ til møter/diskusjoner med næringslivet om hvordan politikerne kan bidra til å utvikle næringene. Her har jeg selvsagt meninger og de er som følger:

Medvirke til en gjennomgang av mulig utnyttelse av fiskeråstoffet og bidra til at næringa får tilgjengelige midler til å utnytte mulighetene

Medvirke til en vurdering av hvor aktuell virksomhet kan etableres.

Få i gang en diskusjon om hvordan oppdrettsnæringa kan utvikles uten å skape forurensning.

Forutsatt svar på overnevnte: Hvilke tilleggs-lokaliteter har vi i vår kommune/vårt område.

Medvirke til en diskusjon om hva som er mulig å robotisere/automatisere innafor overnevnte næringer. Dette er viktig fordi det vil medføre at det blir flere kompetansearbeidsplasser. Vi vet dersom en skal få arbeid til personer med utdannelse så må en kunne tilby slike arbeidsplasser.

Gjennomføre en grundig diskusjon om mulighetene innen reiseliv i vår region og hvordan dette kan gjennomføres. Her må en ha fokus på hva som er mulig uten å drive rovdrift på naturen. En må ikke satse på masseturisme for det er ødeleggende for lokalsamfunnet, men heller tilby kvalitet som gjerne må bli dyrt.

Dersom politikerne får i gang en slik gjennomgang av mulighetene i regionen vår så har de bidratt til å få fart på utviklinga og da er det muligheter til å få ungdommen tilbake til regionen etter ferdig utdanning.

Deretter må de gjerne spe på med tiltak, som nedbetaling av studielån, gratis barnehager og lignende. Men husk! Diskusjonene må gjennomføres med de enkelte næringene for det er de som vet best om hva som må til.

