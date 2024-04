Det kriges i Lyngen. I hvert fall på det retoriske plan. Artig sånn sett, lyngsværingan. Fascinerende lite konfliktsky. Og en dårlig diskusjon er bedre enn ingen diskusjon. I hvert fall når den dreie seg om landbruk.

Når lederen i Troms Bonde- og småbrukerlag trekker paralleller mellom sittende regjering og den regjeringa vi hadde i krigsårene under 2. verdenskrig, så tenke jeg at han krysser ei slags linje i forhold til hvor langt man burde gå sånn rent retorisk.

Ikke fordi han nødvendigvis krenke noen. Men fordi det er en dum ting å si og man spiller seg selv godt utefor sidelinja. Det er synd når man har en viktig jobb å gjøre og et så viktig budskap å få frem.

Det budskapet er som følger: Landbruket i Troms, og i distrikts-Norge forøvrig, er i ferd med å bli borte.

Det merkes kanskje ikke så godt for folk flest. De fleste jordene blir slådd enda og det er fortsatt en del beitedyr rundt omkring. Butikkene flyt over av mat.

Men gradvis blir det færre. Færre dyr, færre hoder og færre hender. Mindre kunnskap. Mindre beredskap. Mindre mangfold.

Ordføreren i Lyngen er rystet. Ikke over at landbruket holder på å bli borte. Han likte ikke landssviker-sammenligningen. Fair enough. Han er inne på noe. Men han er lei klaging.

Han mener bøndene har gode vilkår. Han har drevet med store overskudd. Vel og bra det. Bøndene må bare holde kjeft og gå i fjøsen så skal nok det her gå bra. Både med økonomi og rekruttering og de greiene der.

Bare ikke begynn og regn på din egen timelønn!

Landbruket i Troms blir ikke borte fordi det er en fantastisk lukrativ næring.

Neste generasjon velger ikke bort foreldrene sitt livsverk fordi det er FOR fint å være bonde.

Jeg er enig i at man ikke skal være for negativ, og det har ingen hensikt og gå rundt å klage hele tiden. Men noen må gjøre det, når de fleste i samfunnet bare er passive tilskuere til det som skjer.

Håper ordføreren i Lyngen også støtter den kampen som foregår i hovedstaden i dag. Kampen som nå foregår foran og inne på Stortinget er viktig.

Det er snakk om at formlene i et regnestykke skal være riktig. Det regnestykket som skal vise hva en gjennomsnittsbonde faktisk tjener. Hvis formelen er feil, blir svaret feil.

Det er snakk om at landbruket skal bli ei næring det er lurt av oss innbyggere å investere i.

Vi vil ha ærlige tall.

Landbrukspolitikken er på dagsorden takket være dyktige og engasjerte bønder fra hele landet som ikke er stille. Fordi de ser hvor mye vi har å miste.

PS: har dere vurdert kommunikasjonsrådgiver? Dere kan jo dele på en…for å få ned kostnaden. Lønnes over avløserordninga? Bare et tips.

