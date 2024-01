Høyres kommunalpolitiske talsperson, Mudnassar Kapur, har i fredagens FIN et innlegg med overskriften "Lokalpolitikere kan levere når regjeringen ikke gjør det."

Innlegget retter seg i hovedsak mot regjeringen som ikke gjør nok for å få bygd flere boliger.

Han viser til at cirka 90 prosent eier egen bolig i løpet av livet. Han sier videre at det er tegn til at det er vanskeligere å komme inn på boligmarkedet.

Det synes som om han er mer opptatt av å fortelle hva som er galt med dagens boligpolitikk, enn å vise til Høyre løsninger. Han er så generell at han ikke nevner en eneste løsning ut over å bygge flere boliger.

Jeg forsvarer ikke regjeringens boligpolitikk. Den svikter på flere områder.

Jeg vil nevne to:

Noe av hovedgrunnen til at det er vanskeligere å komme inn på boligmarkedet er for det første at Husbanken har fjernet unge i etableringsfasen som målgruppe for Startlån.

En annen grunn er innføring av egenandel på 15%. Det er åpenbart for de fleste at disse to tiltakene ekskluderer veldig mange fra boligmarkedet. Det er ikke alle som har foreldre/foresatte/andre som kan være garantister for lån.

Kanskje er nettopp disse to forholdene noe av årsaken til at unge ikke vender tilbake til hjemkommunen etter endt utdannelse.

Det blir derfor for enkelt å si at "lokalpolitikere kan levere". Husbanken er en sentral aktør på boligmarkedet.

Høyre bør sørge for at unge i etableringsfasen igjen blir målgruppe for startlån. Staten må være aktiv på boligmarkedet.

­­

