Denne dagen håper jeg flest mulig soldater tar på seg uniformen for å markere hvem vi er og hva vi er. Jeg håper videre at alle arbeidsgivere med soldater i sin arbeidsstab tar i mot denne markeringen på en god og positiv måte, og viser at man er stolte av å ha arbeidstakere i sin organisasjon som også er soldater og villige til å bidra for fellesskapet dersom det vi alle håper ikke skal skje, skjer.

6. desember er det 77 år siden Stortinget vedtok at vi skulle ha ett Heimevern. For fjerde året på rad arrangeres «uniform på jobben dagen», hvor mange av våre 40500 Heimeverns soldater tar på seg uniformen på sin arbeidsplass for å markere dagen og synliggjøre hvem vi er. Alle disse har en svært viktig rolle i krise og krigsberedskapen vår.

Ideen om ett Heimevern kom allerede under 2. verdenskrig, hvor man så både behovet og viljen til å Forsvare det vi er og det vi har. Alle Heimevernssoldater har gjennomført sin 1. gangs tjeneste i andre deler av Forsvaret, og har således militær utdannelse i bunn. Når de er blitt Heimevernssoldater er de ferdige med første del av militærtjenesten og kommet ut i student og eller arbeidslivet, de har da tilegnet seg sivil kompetanse i tillegg til militær kompetanse, en kombinasjon som er uvurderlig i møte med enhver militær motstander. Dette er det utallige bevis på oppigjennom verdens historien. Gjennom historien kan vi nevne de fleste kriger som har vært, herunder de siste i Afghanistan, Mali, Gaza, 2 verdenskrig m.fl. En heimevernssoldat har så uendelig mye mer enn en ren soldat har med seg i sin verktøykasse, for å løse utfordringer i konflikter.

I Norge har vi bygget forsvaret på folkeforsvaret, dette innebærer at vi har en tjenesteplikt utover 1.gangstjenesten, det er denne tjenesten Heimevernssoldaten gjennomfører med sine repetisjonsøvelser hvert år. For å være best mulig forberedt på krise og krig, uønskede hendelser, så har Stortinget bestemt at Heimevernssoldaten skal få lov å trene inntil 6 dager i året for menige og 9 dager for befalet, i tillegg til kurs og en del annen tjeneste. Dette er et minimum av trening for at vi skal kunne sikre oss at våre soldater skal være klar og forberedt dersom de må ut i en operasjon. Det er altså ett tilskudd fra Stortinget til samfunnet og soldatene at de skal få mulighet å få repetert og trent på den militære kunnskapen de allerede besitter.

Vi har alle et ansvar for å sikre vårt fantastiske demokrati. Alle kan ikke være soldater, og det er greit, det sivile samfunnet må fungere også i krise og krig. Noen må derimot ta opp kampen om det uønskelige kommer, det er det Forsvaret og våre allierte som skal gjøre, Heimevernssoldaten er lokalkjent, har god lokal kunnskap og ikke minst mye god kunnskap gjennom livserfaring i sin verktøykasse for å løse militære oppdrag.

Samfunnet oppfatter at det i dag at det er utenkelig med krig i Norge, fredelige Norge! Det var det også 9. april 1940, og det var det også 24. februar 2022 i Ukraina. Ingen vet hva fremtiden bringer, derfor har vi forsikringer privat, det trenger vi også for det vi elsker mest, dette landet.

Jeg vil med dette gratulere med dagen, takke våre arbeidsgivere for at dere er positive til våre Heimevernssoldater som gjør en uvurderlig jobb for å verne om våre verdier.

Og hjertelig takk til alle våre soldater som utgjør en forskjell.

Heimevernet overalt – alltid. Verner, vokter, virker.

