I flere år har Framtid i Nord kommet ut som papiravis til våre lesere to dager i uka. Fra og med 10. april er den epoken over. Fra da vil vi kun ha en papirutgave i uka.

Vi gjør dette for å ruste oss enda bedre for den tida vi står i. I dag blir folk først og fremst informert digitalt, via mobiltelefoner og PC-er. For oss betyr det at vi må gi leserne våre nyheter der de er, og helst hele døgnet.

Framtid i Nord har levert lokale nyheter siden 1988, først som en ren papiravis og senere i større og større grad digitalt. I dag er over 70 prosent av våre lesere digitale, mens andelen lesere på papir går stadig nedover. Og det er ingen hemmelighet at de som foretrekker papirutgaven stadig blir eldre. Yngre lesere foretrekker på sin side å finne nyhetene fra Nord-Troms på våre nettsider.

Framtid i Nord er her i dag, og vi skal være her også i framtida. For å klare dette må vi være aktuell der både dagens og framtidas lesere er. Vi må ha kraft og kapasitet til å få framtidas lesere med på laget.

I en tid der sosiale medier overstrømmer oss med informasjon er det å ha redaktørstyrte medier, med frie og troverdige journalister, mer viktig enn noen gang. Lokalavisa skal være akkurat det, fri og troverdig. Og vi er i den unike posisjonen til å gjøre dette på en måte dere kjenner. Framtid i Nord er her, midt i regionen. Vi er nordtromsinger, vi som dere, og har samme formål – å gjøre Nord-Troms til det beste stedet å bo og leve.

Framtid i Nord skal være her – for deg. Vi skal være den som holder deg informert om det som skjer i lokalsamfunnet vårt, gode som vonde historier. Vi skal være stemmen til Nord-Troms, og være med på sikre at det er liv i bygdene våre, og at det bor folk i husan i uoverskuelig framtid.

Å gi ut papiravis er en kostbar og omstendelig affære. Den tar tid å produsere, trykke og ikke minst distribuere. Å gjøre dette to ganger i uka er verken være sunt økonomisk eller for miljøet. Derfor gjør vi altså denne frekvensendringa. Med det får vi bedre tid til å komme ut og snakke med folk. Fortelle historiene til menneskene i Nord-Troms.

Redaktør i Framtid i Nord, Kjetil Martesønn Skog. Foto: Isabell Haug

Så vet vi at det er endel som fortsatt elsker å holde ei papiravis i hendene, og derfor skal vi fortsatt lage avis. Den skal fylles med historier og reportasjer, samt naturligvis «dei faste postane», som kryssordet, og radio og TV-sidene.

Da vi for noen år siden gikk fra tre til to avisutgaver i uka var det med løfte om å bli mer digital, og at vi skulle lage et bedre produkt for leserne. Det kan vi med stolthet si at vi har lyktes med. Vi har hatt en sterk vekst digitalt siden da, noe også de siste opplagstallene understreket. Framtid i Nord økte med 6,6 prosent, og vi er nå godt over 4.000 abonnenter. Og syv av ti følger oss digitalt. Dette er den virkeligheten vi må justere kursen etter.

Derfor tar vi nå steget mot et enda sterkere fokus på nyhetsformidling og historiefortelling. Ved å senke papirfrekvensen gir vi oss selv mer tid og ressurser til å komme ut til dere, møte dere og fortelle om det som opptar dere. Som stemmen for Nord-Troms skal vi være her.