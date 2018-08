Her blir det både jamming og karaoke

nyheter

— I går hadde vi fiskekonkurransen og leker for barn. I dag blir det fest for de over 18 på huset, slik vi bruker å ha det. Med servering av vårt fantastiske viltkjøtt i pita, øl og vin, sier Arrangør Ina Margareth Hætta.

Mindre enn i fjor

— Det blir litt mindre enn i fjor siden vi ikke har boder i år. Det er jo litt dumt, men vi kommer tilbake sterkere til neste år, sier Hætta.

Hun sier at de ikke har salgsbodene i år på grunn av krevende logistikk grunnet folk som har vært på ferie.

—I fjor kom det over 2000 gjester hvor 540 var betalende. Men siden det er litt mindre i år blir jeg fortsatt like glad om det kommer 200, forteller hætta.

Fra i fjor:

Bidra selv til programmet

I år kommer bandet Vidar og Jeg for å spille på lørdags kveld. Først blir det det «jamming» og karaoke med bandet før de spiller senere ut på kvelden og inn i natten. De oppfordrer til å ta med instrumenter og stemmen du har. Det er noe alle kan være med på.

— Så har Mamma sin bruktbutikk åpen hvor hun har fått inn masse nye møbler, ting og tang, forteller Hætta.

Hun sier at arrangementet kommer til å bli trivelig og hun håper så mange som mulig kommer.