Hans Olav Henriksen (46) døde brått og uventet, og ble funnet i hjemmet sitt på Skjervøy forrige torsdag.

Henriksen hadde nylig startet i jobben som daglig leder for Tschudi Marine Services AS, og hadde store planer for utviklingen av selskapet innen fiskeri- og havbruksnæringen i kommunen.

– Det føles godt å være tilbake på Skjervøy, og ikke bare på besøk, men her for å bidra til å skape noe. Det er den største motivasjonen, sa skjervøyværingen i et intervju med Framtid i Nord i oktober.

Samler inn penger

I etterkant av dødsfallet har tidligere kollega i Hurtigruten, Hilde Jordan, startet en innsamlingsaksjon på Spleis, hvor bidragene nå renner inn.

Tirsdag formiddag er det kommet inn nesten 100.000 kroner fra 119 givere. Pengene går til Henriksens familie.

– Hans Olav hadde et gigantisk nettverk, og jeg har fått masse spørsmål fra folk om hva de kan bidra med. Så da fant vi ut, de nærmeste kollegene hans fra Hurtigruten, at vi lager en spleis, slik at de som føler det kan være en fin måte å bidra på, kan gjøre det slik. På den måten får folk vært med og bidra, og samtidig støtte familien hans, sier hun.

GODT LIKT: Hans Olav Henriksen hadde et enormt nettverk spredt over hele verden, etter utallige roller innen sjøfart. Nå samler hans tidligere kollegaer inn penger til familien. Foto: Privat

Kvalifisert mann

Henriksen startet sin karriere på havet som byssegutt på Hurtigruten. I mer enn 25 år hadde han verden som sin arbeidsplass, med titler som blant annet overstyrmann og kaptein.

Da han kom tilbake til jobben på Skjervøy hadde han vært seks år tilbake hos Hurtigruten, hvor han var Crew Manager med det operative ansvaret for bemanning av alle selskapets skip med til sammen rundt 2 500 ansatte.

Jordan forteller at det var hun som ansatte han i 2017. Da var han klar for å teste ut livet som «landkrabbe» igjen.

Kollegaen husker han som svært godt kvalifisert.

– Han hadde veldig mye kompetanse og innsikt i hvordan vi kunne jobbe bedre innen bemanning og rekruttering. Han hadde jo vært i alle rollene om bord og bidro med den maritime kompetansen som vi andre ikke hadde. Han var en mann som ytte veldig stor respekt fra sjøfolket, sier hun.

LEDER: Henriksen hadde det operative ansvaret for bemanningen av alle Hurtigrute-skipene. Hans tidligere kollega trekker fram hans evne til å anerkjenne og bringe folk sammen. Foto: Privat

– Mye omsorg for folk

Jordan forteller videre at alle som jobbet tett med 46-åringen ble hans venn.

– Det var en utrolig fin kvalitet han hadde. Han hadde mye omsorg for folk rundt seg, og en enestående evne til å ivareta relasjonene sine.

Ifølge henne sto de sammen i mange krevende perioder på jobb. Her bidro Hans Olav Henriksen sterkt med sin avvæpnede måte å være på.

– Han anerkjente og brakte folk sammen, skryter hun.

Kollegaen beskriver en arbeidskamerat og venn med en enorm livskraft. En fyr som engasjerte og motiverte andre.

– Den livskraften der tenker jeg vi må la oss inspirere av. Når han snakket om sine mange tanker, ideer og prosjekter var det umulig å ikke bli revet med. Han var utrolig morsom og hadde alltid en god kommentar på lur, passe syrlig. Han fikk folk til å flire, sier Hilde Jordan.

PÅ FEST: Her er Hilde Jordan på avslutningsfest for Hans Olav Henriksen i 2022, da han sluttet i Hurtigruten. Bak står kompisene og kollegene Jonas Wessel og André Pettersen. Foto: Privat

Giftet seg i år

Hans Olav Henriksen giftet seg så sent som i april 2023 og pendlet til jobben sin på Skjervøy fra Tromsø. Sammen med Hanne Berg-Henriksen fikk han sønnen Olav.

Ektefellen er kontaktet og har kun ønsket å ytre seg gjennom hans tidligere kollega.

– Hun og familien er selvsagt i dyp sorg, og blir nå godt ivaretatt av venner og familie, sier Jordan.

På Spleis er det satt et mål om å samle inn én million kroner til familien. Det målet er kun satt fordi Henriksen selv var så ambisiøs:

– Det er veldig i hans ånd, å dra på litt ekstra mye. Det var en spøk, skal vi sette målet til én million eller ti millioner kroner, ler Jordan.

Begravelsen til Hans Olav Henriksen er torsdag i neste uke i Elverøy kirke i Tromsø. Etterpå blir det arrangert minnestund.