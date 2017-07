Kjærligheten vil heldigvis vinne!

I Framtid i Nord 25.07 står en artikkel om vigsel av et likekjønnet par i Lyngen. Mot slutten av artikkelen får predikant og menighetsrådsmedlem Nils-Einar Samuelsen komme til orde, og han synes det er "forferdelig at kirken har gått med på dette", "feil av kirken å vie likekjønnede" og "trist at det kommer en prest hit for å gjøre denne handlingen". Mye nestekjærlighet i noen få setninger der altså.

Samuelsen mener også det er en trend at folk har glemt eller ikke lenger bryr seg om Bibelens syn på ting. Vel, takk Gud for det!

De hellige skrifter har blant annet mye å si om slavehold, om kvinners plass i samfunnet og om barneoppdragelse som vi heldigvis ikke følger i dagens samfunn.

Dødsstraff påbys også i en rekke sammenhenger, blant annet ved arbeid på helligdagen. Samuelsens likesinnede som mener vi bør følge Bibelens ord mener sikkert ikke at vi skal innføre steining som straffemetode igjen. Så vi skal ikke følge alle Bibelens påbud, bare de som passer kristennorge? Hvor skal den grensa egentlig gå?

De som kjemper mot den nye vielsesliturgien burde vel av prinsipp bruke like mye energi på å protestere mot kvinnelige prester, arbeid på søndager eller konsumpsjon av skalldyr. Å bære frem kampen mot likekjønnede vigsler som en fanesak mens andre påbud, lover og formaninger fra Bibelen forbigås i stillhet, fremstår som hyklersk og smålig.