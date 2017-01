Et fulltreff midtskips

Det var i forbindelse budsjettbehandlinga i desember i fjor, at Høyre og varaordførerer Ronald Jensen ga Arbeiderpartiet og ordfører Eirik Losnegaard Mevik en politisk torpedo med mye krutt. Jensen og Høyre ville ikke gå sammen med Ap om et budsjett og en økonomiplan, men forlot samarbeidet til fordel for Kystpartiet, Frp og SV.

Nå klang ikke et Høyre/Ap-samarbeid så lett fra starten av, men den nye storkoallisjonen i Kvænangen er en politisk mismatch av nær episk proporsjoner, sånn ideologisk sett. At SV sitter i båt med Frp, Høyre og Kystpartiet sier alt om hvor lite ideologi teller på lokalplan. Her er det enkeltsakene, som en skole, et helsetilbud eller andre momenter som avgjør hvem som hopper i høyet med hvem.

At Ap er skuffet er innlysende. Det de hadde av makt er redusert til en borgemester-status for Losnegaard Mevik. Han må, som ordfører, følge flertallets vedtak og sørge for å gjennomføre en politikk som ikke er partiets, men kommunesstyret. Hvor lenge han kan sitt slik, er det kun han og Ap som kan svare på. Selv om han til en hver tid vil kunne peke på at det ikke er dette vil, må ha gjør det sprellene som dukkemakerne i posisjon forlanger.

Losnegaard Mevik har sagt at det ikke er aktuelt å ta noen omkamper. I alle fall så lenge ikke flertallsgruppa åpner for det. Imidlertid er det åpenbart at dersom konstellasjonen viser svakhetstegn eller det minste tegn til sprekk, så vil Ap forsøke å kile seg inn i sprekken. Det er også en del av det politiske spillet.

Aps skuffelse er selvsagt og forståelig. De to partiene hadde en avtale som skulle sikre makt og flertall den kommende perioden. Denne har altså Høyre valgt å bryte, selv om Ronald Jensen sier de skal holde fast på maktstrukturen i kommunestyret. Spørsmålet er om ikke det beste ville være å bryte også der.

Om Arbeiderpartiet pakker sakene og overlater klubba til flertallet, slipper de å bli sittende som marionetter de neste to og ett halv årene. Da kan de kjempe som det opposisjonspartiet det faktisk er, uten trenge å ofre sin ordfører til kamelsluking. Samtidig vil det henge bjella på den rette sauen i forhold reell makt og gjennomføring.

Slik det er nå, er det duket for at Jan Helge Jensen kan flytte inn igjen på det kontoret han forlot i 2015.