– Ikke aktuelt med budsjettomkamper

Før jul gikk Arbeiderpartiet i Kvænangen på et sviende nederlag i kommunestyret da de opplevde å ikke få flertall for budsjettet sitt.

I et leserbrev i tirsdagens Framtid i Nord skrev Arbeiderpartiets kommunestyregruppe at de mener det vedtatte budsjettet, som Høyre sikret flertall for ved å gå ut av alliansen med Ap og bli med på Kystpartiet, SV og Frps forslag, er for lite fremtidsrettet. Avslutningsvis skriver man også følgende:

Vi håper vedtakene skyldes manglende kunnskap, og at vi får rettet opp ting gjennom året.

Berge stumpene

Høyres varaordfører Ronald Jenssen liker dårlig at Arbeiderpartiet signalene fra Ap og ordfører Eirik Losnegaard Mevik.

– Jeg leser det som om at de skal prøve å berge stumpene og at det skal kjøres omkamper. Men det blir ikke aktuelt. Vi kommer til å passe på at vedtakene blir fulgt opp av ordføreren. Der skal vi være knallharde, sier Jenssen.

Høyre samarbeider egentlig med Ap om makta i Kvænangen. Sammen har de to partiene flertall i kommunestyret, men Jenssen valgte å samarbeide med opposisjonen om 2017-budsjettet.

– Vi forholder oss til valgprogrammet vårt og det kommer vi til å fortsette med fremover, sier Jenssen.

Ikke bedre

Han mener at Ap bidrar til økt splittelse i kommunestyret med utsagnet.

– Jeg hadde ikke tenkt å gjøre noe større nummer av at det ble budsjettbrudd mellom partiene. Men når Ap skriver leserinnlegg, så bidrar jo det til at vi havner i skyttergravene. Da blir ikke samarbeidet bedre i alle fall, sier Jenssen, som også peker på lokale diskusjonsforum på Facebook.

– Det kommer kommentarer der som ikke gjør det enklere å samarbeide med Ap fremover.

Avklarer samarbeidet

– Tror du at det kan bli et permanent brudd i samarbeidet mellom partiene?

– Det har jeg ikke noen formening om nå. Men vi har et medlemsmøte senere i januar og der vil vi nok få avklart mange ting. Vi står for det budsjettet vi har laget med Kp, SV og Frp. Kanskje varsellampene bør begynne å lyse hos Ap når de blir stående helt alene men hvis man leser debattinnlegget deres, så virker det ikke sånn, sier Jenssen.

