– Visit Lyngenfjord kan bli en døråpner

Visit Lyngenfjord kan komme til å bli ett av de eksemplene våre folkevalgte - og velgerne deres for den del - behøver for å økende grad å se nytten og nødvendigheten av mer samarbeid. Nylig var selskapets leder, Georg Schichelsmith, i Nordreisa og foredro for deler av reiselivsnæringa. Og heldigvis møtte han samarbeidsvilje og forståelse for at samarbeid er nøkkelen. De små reiselivsbedriftene har ikke ressurser og kapasitet til å drive all markedsføringa eller stå for all bookinga alene. De behøver hjelp. Visit Lyngenfjord kan bli en slik døråpner.

Dette er usedvanlig trivelig lesing for oss som har ivret for mer samarbeid på tvers av kommunegrensene. Framtid i Nord har også tidligere tatt til ordet for å i enda større grad å finne sammen, og søke felles løsninger alle steder det er mulig. Tida er - mildt sagt - overmoden for å droppe gamle kommunefeider og latterlige steddebatter, og heller se hva resultatene kan bli.

I så måte er det usedvanlig kjekt at det er næringslivet som går foran. Der skjer oftest ting kjappere enn når politikerne skal bestemme. De skal gjerne både høre, få råd av administrasjoner og så diskutere ut fra egne partiprogrammer og prinsipper. Og i kommuner der man mange steder har evig nok med å enes innad, blir det vanskelig å vise både vidsyn og framsyn.

Det er en sann fryd å registrere at bedrifter i Nordreisa ser verdien av markedsnavnet Lyngenfjord, og lar sine varer og tjenester komme inn under Lyngsalpenes vinger. Like mye bør resten av Nord-Troms gjøre det samme.

Nei, verken øyene i Skjervøy eller Jøkelfjorden er per dagens definisjoner en del av Lyngen. Saken er bare at det bryr de ferreste turister seg om. De forstår ikke regionnavnet Nord-Troms. Det er intetsigende. Lyngenfjorden er derimot tydelig.

De som bor på Leknes er fra Vestvågøy kommune. De i Svolvær er bosatt i Vågan. Alle er imidlertid en del av Lofoten. Det er det som er merkevaren, en merkevare de fyller med tusenvis av tilreisende - hele året gjennom. Det er slik vi må begynne å tenke her i Nord-Troms også.

Lyngfjorden er den perfekte merkevaren å samles rundt. La oss sammen bidra til at flest mulig besøker den.